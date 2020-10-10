خطة لدخول وخروج الطلاب من المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية بدمياط

قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت لأهمية التنسيق بين مجالس الأمناء بالمدارس وإدارتها والإدارات التعليمية لتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب مع بداية العام الدراسي، ونشر الجداول على الصفحات الرسمية ومداخل المدارس، منعا لتواجد جميع الطلاب في وقت واحد بل يتواجدوا كما هو في جداول الأيام التي أقرتها المدرسة.كما وجهت المحافظ بتضافر كل الجهود للعمل على اتباع الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس، ونشره على الحوائط وأماكن تجمعات الطلاب وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير بالمدارس بشكل يومي قبل وبعد اليوم الدراسي، مع وضع خطة بالتنسيق مع مديري الإدارات لتنفيذ تلك الإجراءات بالفصول الدراسية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية لتحديد شكل التعاون والإجراءات الاحترازية المتبعة ووفق الدليل الإرشادي بوزارة الصحة.