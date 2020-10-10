بـ 7 طعنات.. شاب يقتل شقيقه بسبب «علبة سجائر» بالعياط

أنهى شاب حياة شقيقه في العياط، اليوم السبت، عقب تسديد 7 طعنات له لخلاف بينهما بسبب علبة سجائر.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل شاب داخل منزله بمدينة العياط.انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وعثرت على شاب مصاب بـ 7 طعنات غارقًا في دمائه داخل المنزل، وباستجواب والده قرر أن نجله تشاجر مع مجهولين وتتبعوه حتى المنزل وقتلوه.كشفت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية كذب رواية الأب حيث تبين أن أحد نجليه وراء قتل الآخر.وأفادت التحريات أن الشاب توجه لشقيقه في كشك يمتلكه وطلب منه علبة سجائر دون دفع ثمنها فرفض شقيقه مالك الكشك إعطائه السجائر وعندما عاد للمنزل تشاجر الشقيقان بعد وصلة عتاب فاستل أحدهما سكين وسدد به عدة طعنات للآخر وفور عودة الأب واكتشاف الجريمة كان الجيران أبلغوا الشرطة فلجأ للرواية الكاذبة.بإعادة استجواب الأب برر اختلاقه الرواية بمحاولة إنقاذ ابنه المتهم مرددًا: «واحد اتقتل والتاني هيتعدم كنت بحاول أنقذه طالما مقدرتش أنقذ اخوه».تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للعامة التي تولت التحقيق.