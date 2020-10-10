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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التونسية أميمة طالب تستعد لطرح أحدث أغانيها «برافو»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:08 م
أميمة طالب
أميمة طالب
حسن أمين
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طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أحدث أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات وألحان توفيق المغربي"الجوكر"، توزيع ومكس وماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر القنوات الفضائية العربية، وجميع منصات الأغانى الرقمية الشهيرة.

وتقول كلمات الأغنية:

مبروك عليك حبك الجديد ان شاء الله تلقا معاه الراحة
مبروك عليك فيلمك الجديد وقتاش غادي يكون في الساحة
برافو درتيها بيا لقيتيني نيه
عطيتيني دروس في الخيانة
برافو منك تعلمت وعليك تندمت
غادي تعرف شكون انا

وكانت أميمة طالب قد شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل اندلاع أزمة كورونا منها "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لى، صاحى إنت، وهبت قلبى، خاطرك"، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها "سهم".

وطرحت أميمة مؤخرًا أغنية "يعوضنى عن سنينى" من كلمات الشاعر قوس، وألحان وليد فهد.

كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فى الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغانى ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، "كل اللى عندى".

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