التونسية أميمة طالب تستعد لطرح أحدث أغانيها «برافو»
السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:08 م
حسن أمينطباعة
طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أحدث أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات وألحان توفيق المغربي"الجوكر"، توزيع ومكس وماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر القنوات الفضائية العربية، وجميع منصات الأغانى الرقمية الشهيرة.
وتقول كلمات الأغنية:
مبروك عليك حبك الجديد ان شاء الله تلقا معاه الراحة
مبروك عليك فيلمك الجديد وقتاش غادي يكون في الساحة
برافو درتيها بيا لقيتيني نيه
عطيتيني دروس في الخيانة
برافو منك تعلمت وعليك تندمت
غادي تعرف شكون انا
وكانت أميمة طالب قد شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل اندلاع أزمة كورونا منها "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لى، صاحى إنت، وهبت قلبى، خاطرك"، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها "سهم".
وطرحت أميمة مؤخرًا أغنية "يعوضنى عن سنينى" من كلمات الشاعر قوس، وألحان وليد فهد.
كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فى الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغانى ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، "كل اللى عندى".
ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر القنوات الفضائية العربية، وجميع منصات الأغانى الرقمية الشهيرة.
وتقول كلمات الأغنية:
مبروك عليك حبك الجديد ان شاء الله تلقا معاه الراحة
مبروك عليك فيلمك الجديد وقتاش غادي يكون في الساحة
برافو درتيها بيا لقيتيني نيه
عطيتيني دروس في الخيانة
برافو منك تعلمت وعليك تندمت
غادي تعرف شكون انا
وكانت أميمة طالب قد شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل اندلاع أزمة كورونا منها "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لى، صاحى إنت، وهبت قلبى، خاطرك"، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها "سهم".
وطرحت أميمة مؤخرًا أغنية "يعوضنى عن سنينى" من كلمات الشاعر قوس، وألحان وليد فهد.
كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فى الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغانى ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، "كل اللى عندى".