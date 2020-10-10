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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة»: تدوير أكثر من ١.٤ مليون طن من قش الأرز (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:08 م
استصلاح الأراضي الزراعية
استصلاح الأراضي الزراعية
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي إنه تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة ٧٧٣ ألف و٢٧ فدانا، وبلغت كمية القش مليون و٤٣٤ ألف و٤٩٠ طن.

يأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف "عزوز" أن عدد مواقع تجميع قش الأرز ٦١٢ موقعا في ٦ محافظات، فقد تم كبس ٥٦٩ ألف و٥٤٣ طن، وفرم ٢٧٨ ألف و٢٠٨ طن، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة ٤١١ ألف و٦٣٦ فدان.

وأكد أنه تم تنفيذ ٩٩٠ ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة للتوعية بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية، كذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، ومخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).

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