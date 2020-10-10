كيفية تحويل أراضي القاهرة من زراعية إلى سكنية

مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب، وهي:

أعلنت محافظة القاهرة فتح باب تقنين أراضي تالف الأطيان، وأشارت المحافظة في إعلانها إلى فتح باب التقديم لطلب استنزال الأراضي الزراعية (تالف الأطيان)، وفيما يلي الأوراق المطلوبة والضوابط الخاصة بلجنة تالف الأطيان:- عقد الأرض محل الطلب- خريطة مساحية من 1 إلى 5000- كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل.- خريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة.- كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.- شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.