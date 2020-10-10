تراجع جديد في أسعار الأسمدة ومواد البناء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار سماد نترات المخصوص سجلت انخفاضًا لـ 3006 جنيه طن خلال شهر يوليو 2020 مقابل 3040 جنيه لكل طن خلال شهر يونيو من العام نفسه، بينما كان قد بلغ سعر بيع الطن 2826 جنيه خلال شهر يوليو 2020.وأضاف جهاز الإحصاء، أن سعر بيع طن سماد اليوريا للأغراض الزراعية بلغت 3416 جنيه خلال شهر يوليو 2020 مقابل 3638 جنيه خلال شهر يونيو من نفس العام، بينما كان متوسط سعر بيع الطن قد بلغ 4088 جنيه خلال شهر يوليو 2020.ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير الإحصاء، انخفاض سعر الحديد المبروم إلى حدود 10.4 ألف جنيه خلال شهر يوليو 2020 مقابل 12.3 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما انخفض متوسط أسعار الأسمنت بورتلاند العادي تراجع من 49 جنيه لـ 42 جنيه.