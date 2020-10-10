رئيس وزراء أرمينيا يحذر العالم من مخاطر التوسع التركي

حذر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، دول العالم من مخاطر "التوسع التركي"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في نزاع «كاراباخ».وفي مقابلة مع صحيفة La Repubblica الإيطالية نشر نصها على موقع رئاسة الحكومة الأرمنية الإلكتروني، اليوم السبت، قال باشينيان إن أرمينيا وكاراباخ "تمثلان الحاجز الأخير أمام نهم تركيا التوسعي"، محذرا من أنه "لو لم يتدخل المجتمع الدولي في الأحداث الجارية في المنطقة، فإنه سيرى الأتراك قريبا عند أبواب فيينا مثلما حدث ذلك في القرن السابع عشر".ودعا باشينيان الدول الغربية إلى الاعتراف بأن إقليم «كاراباخ» "تعرض لاعتداء" من قبل أذربيجان التي كانت قواتها تخوض مناورات مشتركة مع القوات التركية.وأضاف أن السكان الأرمن القاطنين في "كاراباخ" مهددون بـ"إبادة جماعية" والسبيل الوحيد لتجنيبهم هذا السيناريو هو الاعتراف باستقلال كيانهم.وكانت روسيا أعلنت، فجر السبت، عن توصل يريفان وباكو، عقب محادثات استمرت بين وزيري خارجيتهما في موسكو 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بإقليم كاراباخ، لكن الجانبين تبادلا لاحقا الاتهامات بخرق الهدنة.