«الزراعة» تبحث التحول الرقمي مع جمعيات الإسكندرية

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة نحو التحول الرقمي لجميع التعاملات بالقطاع الزراعي، يتم خلال الفترة الحالية تفعيل منظومة كارت الفلاح بمحافظات الجمهورية.وأضاف يوسف، المدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، وإلقاء محاضرة بالمركز الثقافي بالإسكندرية للمزارعين والتعاونيين بمحافظة الشرقية عن منظومة كارت الفلاح الذكي، أن مشروع الكارت يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات زراعية عن الحيازات والحائزين على مستوى الجمهورية، وتدقيق الحصر الزراعي الموسمي واستلام الحائزين لجميع مستلزمات الإنتاج المقررة لكل حائز من أسمدة وتقاوي وخلافه.وأوضح محمد يوسف، أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية قرار ربط كارت الفلاح بـ"ميزة"، من خلال تحويل كارت الفلاح إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقًا للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية لسداد جميع المدفوعات، وإتاحة الحصول على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك للمزارعين واستخدامها لعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستلام المستحقات المالية لكل مزارع نتيجة توريـد المحاصيـل المختلفة منهـــا البنجـر والقصب والقمح.أوضح يوسف، أنه تم وقف العمل بالبطاقة الورقية للحيازة وتوزيع الكارت على المزارعين بمحافظات "الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، وجار العمل على تفعيل وتطبيق المنظومة بباقى محافظات الجمهورية بنهاية العام الحالي وبداية عام 2021.كما قام رئيس الإدارة المركزية بالرد على أسئلة واستفسارات جميع الحضور من مزارعي الشرقية حول الموضوعات في المجال الزراعي.