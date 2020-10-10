حجز طالب بتهمة اختفاء فتاة المنوفية المضبوطة في شقة بالقليوبية

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حجز "ا. ا" طالب، على ذمة التحريات في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، والتي تم ضبطها بصحبته في إحدى الشقق بمدينة القناطر الخيرية.وأكدت النيابة في قرارها، أن المحضر الذي حرر بمعرفة أسرة الفتاة تضمن أنها تعرضت للاختطاف،كما قررت النيابة تسليم الفتاة لأسرتها من سرايا النيابة، مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن المعاملة والرعاية.بدأت الواقعة عند نشر شقيق الفتاة منشورا على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة في ظروف غامضة، مطالبا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها، وقام بوضع هاتفه الشخصى على صفحته.ونجحت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية في ضبط الفتاة الهاربة، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص فى شقة بمدينة القناطر للهرب من أسرتها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن في القليوبية تفيد باختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية، وتقيم طرف شاب فى منطقة القناطر الخيرية.توصلت تحريات المباحث إلى أن الفتاة طالبة بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، وأنها هربت من منزلها منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها؛ فقامت بترك منزل الزوجية وتوجهت صحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت منذ 7 أشهر إلى منطقة القناطر الخيرية.ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مكانها، وتم ضبطه وبصحبتها الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكانت أسرة الفتاة قد حررت بلاغا فى مديرية أمن المنوفية قالت فيه إن نجلتهم تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين، وأنها خرجت ولم تعد منذ أيام.