تعرف على أبرز ضيوف برنامج «السيرة» على DMC

انطلق مساء أمس أول حلقات برنامج "السيرة" مع ‏الإعلامية وفاء الكيلاني في تمام الحادية عشرة مساء على شاشة "DMC"، وحل الفنان أحمد السقا كأول ضيوف الحلقات، وتحدث السقا خلال الحلقة عن مشواره الفني وحياته الشخصية وأعز أصدقائه.وفرض طاقم عمل البرنامج سرية تامة على قائمة الضيوف القادمين، حيث يريد الفريق أن يكون كل نجم هو مفاجأة تعلن كل أسبوع وقبل الحلقة بأيام قليلة لزيادة الإثارة على الحلقات.وعدل طاقم العمل خريطة حلقات النجوم حيث تم إرجاء حلقات النجم أمير كرارة من الحلقة الأولى لحلقات تالية وتم تقديم حلقة أحمد السقا التي لم يكن يعلم عنها أحد، وفي الحلقات المقبلة تحل النجمة يسرا ضيفة على البرنامج والنجم الكبير سمير غانم والفنان حسن الرداد وعدد كبير من النجوم.وكان آخر أعمال مقدمة البرنامج وفاء الكيلاني على الشاشة قبل السيرة هو برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية "mbc مصر"، استضافت فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.