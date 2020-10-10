«التموين»: ارتفاع المشاركين في «أهلاً مدارس» لـ1300 محل.. والإقبال 85%

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار متابعة المعارض الفرعية "أهلا مدارس" في المحافظات، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، لطرح مستلزمات المدارس والزي المدرسي والشنط والأحذية والمواد الغذائية والعصائر والمشروبات والأجبان، بتخفيضات تتراوح ما بين 30 و 50% في بعض السلع المطروحة، لافتة إلى ارتفاع عدد المحال التجارية المشاركة في المعارض لـ1300 محل.وقالت الوزارة، في بيان، إن المعارض الفرعية المنتشرة في 19 محافظة، مستمرة في طرح المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية حتى 20 أكتوبر الجاري، فضلا عن استمرار المنافذ المتنقلة البالغة نحو 32 سيارة من شركات القطاع الخاص والعام والشركة القابضة للصناعات الغذائية وانتشارها في مناطق بمحافظات القاهرة الكبرى حتى 20 أكتوبر الجاري.وأكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك ارتفاعا في عدد الشركات والمحال التجارية والسلاسل التجارية والمكتبات المشاركة في المعارض الفرعية، وبلغت نحو 1300 محل تجاري.وأضاف خليل، أن هناك ارتفاعا في نسبة الإقبال على المعارض الفرعية، بلغت نسبته نحو 85%، نتيجة التخفيضات الكبيرة على المستلزمات المدرسية والزي المدرسي والشنط المدرسية والأحذية والملابس الجاهزة وغيرها من السلع.وتابع، أنه يجري حاليا إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن تلك المعارض وحجم التخفيضات والإقبال والجودة وحصر المبيعات في المنتجات ورفعه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.