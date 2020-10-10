مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادثين بالمنيا

لقي شخص مصرعه إثر دهس سيارة له بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، فيما أصيب 2 آخران في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة بالطريق الزراعي السريع.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادثي تصادم أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، حيث وقع الحادث الأول بتصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية عزوز التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، ما تسبب في إصابة شخصين، بينما أسفر الحادث الثاني عن مصرع شخص بعد أن دهسته سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة شمال المحافظة.تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.