الصحفيين تعلن نتيجة النقل لجدول المشتغلين بالنقابة

أعلنت نقابة الصحفيين، نتيجة لجنة المشتغلين التي عقدتها الشهر الماضي.وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت عقد لجنة قيد لـ365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الماضي، وفتحت باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي.وفيما يلي كشف النتيجة: