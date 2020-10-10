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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الصحفيين تعلن نتيجة النقل لجدول المشتغلين بالنقابة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:12 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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أعلنت نقابة الصحفيين، نتيجة لجنة المشتغلين التي عقدتها الشهر الماضي.

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت عقد لجنة قيد لـ365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الماضي، وفتحت باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي.

وفيما يلي كشف النتيجة:

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