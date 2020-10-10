ورشة «مدرسة الديكور» بالثقافة السينمائية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ورشة مدرسة الديكور السينمائي، في السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، بمقر المركز بوسط البلد.وعن الورشة؛ يقول الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنها تقدم للهواة ومحبى فن الديكور السينمائي مجانا، بإشراف مهندس الديكور السينمائي شادى العنانى، مشيرا إلى أن الدعوة عامة للجمهور، بمقر مركز الثقافة السينمائية (36 ش شريف - القاهرة).مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة رواد المركز وضيوفه.