رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

6 خطوات للاشتراك في منحة «القوى العاملة».. تعرف عليها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:03 م
هالة السعيد
هالة السعيد
نوران إمام
طباعة
تبذل الدولة قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة في ظل جائحة كورونا والآثار الاقتصادية السيئة التي سببتها فى دول العالم.

وبادرت وزارة القوى العاملة بصرف منحة تبلغ قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وأعلنت فتح باب تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين الذي تضرروا، فيما فتحت باب التقديم الإلكترونيًا على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا، والمقدرة بـ500 جنيه للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وحددت الدولة نحو 1.6 مليون مواطن للاستفاد من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ3 أشهر التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها سابقا.

وفي نفس السياق ووصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل بدءًا من يوم 8 وحتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى.

فيما أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن مد فترة المنحة العمالة غير المنتظمة لتصل الزيادة لحد 3 أشهر أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ويمكن التسجيل وتحديث البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على هذا الرابط.

وتقدم الدستور" 6 خطوات يجب اتباعها للاشتراك في المنحة.

1-الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.
2- اتباع الخطوات المطلوبة بالضغط على زر "التقديم".
3- كتابة البيانات كاملة "الخاصة بالمتقدم للحصول على المنحة" وتشمل الاسم رباعي- الرقم القومي- رقم المحمول- المؤهل الدراسي.
4- كتابة الحالة الحالية للعمل "مستمرة أم متوقفة".
5- اسم المحافظة المقيم بها العامل.
6- الضغط على إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

كورونا يصيب 4 معلمين بكفر الشيخ.. والتعليم: نكشف على الطلاب يوميًا

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

الليبيون يعانون الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر

أحمد عواض يشهد بروفات ختام «ابدأ حلمك» (صور)

ورشة «مدرسة الديكور» بالثقافة السينمائية

القومي للترجمة يحتفل بيوم المترجم.. ويقدم خصمًا 50% على إصداراته