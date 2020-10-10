6 خطوات للاشتراك في منحة «القوى العاملة».. تعرف عليها

تبذل الدولة قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة في ظل جائحة كورونا والآثار الاقتصادية السيئة التي سببتها فى دول العالم.وبادرت وزارة القوى العاملة بصرف منحة تبلغ قيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وأعلنت فتح باب تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين الذي تضرروا، فيما فتحت باب التقديم الإلكترونيًا على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا، والمقدرة بـ500 جنيه للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.وحددت الدولة نحو 1.6 مليون مواطن للاستفاد من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ3 أشهر التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها سابقا.وفي نفس السياق ووصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل بدءًا من يوم 8 وحتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى.فيما أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن مد فترة المنحة العمالة غير المنتظمة لتصل الزيادة لحد 3 أشهر أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.ويمكن التسجيل وتحديث البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على هذا الرابط.وتقدم الدستور" 6 خطوات يجب اتباعها للاشتراك في المنحة.1-الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.2- اتباع الخطوات المطلوبة بالضغط على زر "التقديم".3- كتابة البيانات كاملة "الخاصة بالمتقدم للحصول على المنحة" وتشمل الاسم رباعي- الرقم القومي- رقم المحمول- المؤهل الدراسي.4- كتابة الحالة الحالية للعمل "مستمرة أم متوقفة".5- اسم المحافظة المقيم بها العامل.6- الضغط على إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.