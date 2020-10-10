عقد امتحانات مسابقة القبول بمعاهد القراءات في الإسكندرية

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، الامتحانات التحريرية لمسابقة القبول بمعاهد القراءات بنين وفتيات للطلاب المتقدمين لمرحلة التجويد دون مؤهل، وتجويد بمؤهل، ومرحلة العالية، بمعهد بنين القراءات بسموحة، بحضور حنان عبدالمجيد مديرة إدارة التعليم النوعي، تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وبمتابعة علاء العريان الوكيل الثقافي.وشهدت امتحانات اليوم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة الجميع.وتفقد "العريان" لجان الامتحان، مؤكدًا على توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات، والالتزام بكل التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واطمأن على تطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب، وقياس درجة الحرارة للجميع، والتزام الجميع بارتداء الكمامات.جدير بالذكر أنه تستمر امتحانات مسابقة القبول بمعاهد القراءات غدًا للطلاب المتقدمين لمرحلة التجويد دون مؤهل، ومرحلة العالية.