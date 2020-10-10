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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كورونا يصيب 4 معلمين بكفر الشيخ.. والتعليم: نكشف على الطلاب يوميًا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بثينة كشك
بثينة كشك
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مدرسة أحمد نصرالله حماد الإعدادية بنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، شهدت إصابتين جدد بفيروس كورونا؛ لترتفع الإصابات لـ 4، جميعهم معلمين، وكان آخرهم "سامح.س.ر" معلم اللغة الإنجليزية، والذي تم عزله منزليا ومنعه من إعطاء دروس التقوية بالمدرسة منذ إصابته بالفيروس.

وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المعلمين الأربعة المصابين منهم من قد شفي فعلا، وأنه حاليا يتم تعقيم المدرسة يوميًا، موضحة أن الأهالي رفضوا توقف أو إغلاق المدرسة.

وأضافت كشك، أنه قد تم التأكد من سلامة الطلاب، وتم شراء 2 جهاز ماسح حراري يتم الكشف بهم على الطلاب يوميًا، داعية الله أن تمر الأزمة بسلام وعلى خير.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك: الطلاب الذي كان المدرس المصاب بفيروس كورونا مؤخرا يعطي لهم دروس التقوية تم التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، فضلا عن عزل المعلم منزليا، وأن الطلاب قد جرى توزيعهم على فصول أخرى حسب رغبتهم بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

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