أذربيجان تحذر من استئناف العمليات العسكرية في كاراباخ

حذرت أذربيجان، اليوم السبت، من استئناف العمليات العسكرية في ناغورني كاراباخ في حال استمرار أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار.وفى وقت سابق من اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ، في إقليم ناغورني كاراباخ، عقب الهدنة التى تم الاتفاق عليها أمس الجمعة برعاية موسكو.وعقب 10 ساعات من المحادثات في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وافقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ابتداء من ظهر اليوم السبت.جاءت الهدنة عقب أسبوعين من القتال العنيف الذي شهد أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في المنطقة الانفصالية منذ ربع قرن، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.