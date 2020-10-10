سقوط هارب من 10 سنوات سجن فى قبضة أمن الإسماعيلية

ضبط أمن الإسماعيلية، عاطلا هاربا من 10 سنوات سجنا بتهمة مقاومة السلطات، في إطار حملات ضبط الهاربين من الأحكام القضائية بمختلف أنحاء المحافظة.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ا.ع.س" 27 سنة، عاطل، وهارب من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 7975 لسنة 2015، بتهمة مقاومة السلطات.تم التحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.