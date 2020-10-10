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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:10 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات والإشغالات
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شنّت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية حملة لإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع الرئيسية، والتنبيه بغلق المنشأة فى المواعيد المحدده وفق قرار مجلس الوزراء.

قاد الحملة اللواء رأفت عبد الباعث الفقى، مدير الأمن، والرائد فاروق حماد وكيل مرافق الدقهلية، الرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، النقيب ابوالمعاطى غنام، والعميد وائل الشربينى مدير مرافق الدقهلية، وتمكنت من إزالة إشغالات ومخالفات بنطاق منطقة سندوب.

‏‎وأسفرت الحملة عن تحرير ٥٤ محضرا، وإبعاد الباعة الجائلين، وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق.

يأتي ذلك فى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

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