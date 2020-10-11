سلطات قرغيزستان تحتجز الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف

أكدت مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي القرغيزي، أن رئيس البلاد السابق ألمازبيك أتامباييف الذي يتزعم الحزب احتجز اليوم لدى السلطات.ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض سيارة أتامباييف لإطلاق الرصاص الحي خلال تجمع سياسي وسط العاصمة بيشكيك، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.