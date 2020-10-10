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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن ترحب باتفاق العراق وكردستان لإدارة إقليم سنجار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:13 م
وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، بالاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لإدارة إقليم سنجار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن المملكة وبتوجيهات الملك عبد الله الثاني تقف بالمطلق إلى جانب العراق، وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق في النمو والازدهار.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد أمس الجمعة، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشددًا على حرص الحكومة وجديتها في أن يكون القضاء خاليًا من الجماعات المسلحة.

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