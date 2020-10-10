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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بهجات» يتفقد «الإسكان الاجتماعي» ومحطتي كهرباء ببدر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:03 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة بدر، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس كمال بهجات، زيارته للمدينة بتفقد منطقة مشروع الاسكان الاجتماعى بموقع 842 عمارة بالحى السابع حيث تفقد أعمال المرافق بالمشروع، وشدد على ضرورة متابعة الأعمال ودفع العمل بالموقع للانتهاء من تنفيذ الوحدات فى التوقيتات المحددة.

وشملت جولة المهندس كمال بهجات، تفقد سير الأعمال بمشروعي تنفيذ محطة محولات بدر3 جهد 6622 ك.ف بقدرة (120 ميجا.ف.أ)، ومحطة محولات بدر 2 جهد 2206622 ك.ف بقدرة 2*175 ميجا.ف.ا، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة سرعة إنهاء الأعمال بالمحطتين طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، حيث من المقرر افتتاح محطة محولات بدر 2 في نوفمبر المقبل، ومحطة محولات بدر 3 في مارس من العام المقبل.

جدير بالذكر أنه حضر الجولة المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيماك، والمهندس عبدالرحيم عبداللطيف، مدير عام إدارة الكهرباء، ومعاون رئيس الجهاز للمرافق، حيث تأتي الزيارةفي إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

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