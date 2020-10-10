أموال قطر لم تنفع أردوغان.. الدولار يقترب من 8 ليرات تركية

على الرغم من عطلة اليوم السبت، وصل سعر صرف اليورو في الأسواق المصرفية التركية، إلى 9.34 ليرة، رغم المليارات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا من قطر.وذكر موقع "خلق تي في"، أن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل أمام العملة الوطنية التركية سعر 7.93 ليرة تركية، ليقترب من تخطي حاجز الـ8 ليرات، فيما سجل سعر صرف اليورو 9.34 مرتفعًا من 9.33 ليرة تركية.وتمر الليرة التركية بموجة تقلبات عنيفة أمام العملات الأجنبية، ما دفع البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفوائد البنكية من 8.25% إلى 10.25% للمحافظة على ثبات سعر الدولار، ولكن المحاولة باءت بالفشل، وفقا لموقع "تركيا الآن".وحسب تصريحات أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الشعب، فلم يجد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حلًا لانهيار العملة الوطنية إلا الحصول على بعض المليارات من أمير قطر، حيث قال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن سبب ذهاب أردوغان إلى قطر هو الحصول على بعض المليارات، وهي الحيلة التي دائمًا ما يلجأ إليها لحل أزمة الليرة.