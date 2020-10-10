مصدر بـ«المترو»: 4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء منتفعي المحلات الكمامة

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الإنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من قبل وزارة النقل بضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة لكافة العاملين داخل وسيلة النقل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن هناك لجنة مكونة من 3 مشرفين سيمرون على جميع المحطات، للتأكد من ارتداء كافة العاملين الكمامات، ومن لم يلتزم بذلك سوف يتعرض للجزاء، وأيضا كافة المنتفعين بالأكشاك والمحلات داخل المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، ومن لم يرتدِ الكمامة سوف يتحرر محضر ضده، وغرامة مالية 4 آلاف جنيه.وأشارت المصادر إلى أن مرور اللجنة سيكون من اليوم السبت، من أجل ضبط كافة العاملين في المترو وكذلك المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع عمل مصر على تلافي تفشي موجة ثانية من الفيروس، بعد حدوثها في أوروبا.