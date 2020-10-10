«حاميها حراميها».. حبس فرد أمن سرق سيارة أحد سكان مدينتى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس فرد أمن أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة سيارة أحد السكان من الباركينج الخاص بهم بمدينتى.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم سرق السيارة بغرض تفكيكها وبيعها ومن سوء خطه بأنه أثناء قيادتها بسرعة عالية نتج عن اصطدامه بأحد الجدران الخرسانية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد تدهور السيارة.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول من ضبط أمن كان يقود سيارة بسرعة عالية ونتج عن ذلك اصطدام السيارة بأحد الجدران الخرسانية، وبالفحص تبين أنه فرد أمن وقام بسرقة السيارة بغرض بيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.