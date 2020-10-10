السكة الحديد: تشغيل عربات vip بتذكرة موحدة للإسكندرية

نشرت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تشغيل عربات top vip الأفخم بالهيئة بخط "القاهرة- الإسكندرية"، والعكس، بسعر تذكرة موحد قيمتها 150 جنيها، حيث دفعت بعربة على قطار vip رقم 905، الذى يقوم من القاهرة يوميا 8 صباحا فى اتجاه الإسكندرية.وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه توجد عربة بقطار vip رقم 1906 الذى يقوم من الإسكندرية يوميا فى اتجاه القاهرة الساعة 2 ظهرا، حيث لا يتوقف القطار سوى بمحطات سيدى جابر.