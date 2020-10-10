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السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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السيسي يرسل برقية تهنئة إلى رئيس أوغندا بذكرى الاستقلال
السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:53 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوغندا يورى كاجوتا موسيفيني، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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