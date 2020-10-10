ضبط 54 طن ملح مغشوش في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 54 طن ملح مغشوش داخل 4 من مصانع إنتاج وتعبئة الملح، و10 آلاف قطعة حلوى جافة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لإنتاج الحلوى.كان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 4 مصانع إنتاج وتعبئة ملح الطعام غير المرخصة وبداخلها 43 طن ملح معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، و11 طن ملح سياحات مغشوش والمخصص للأغراض الصناعية.كما تم ضبط 10 آلاف قطعة حلوى جافة، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزة مالكة مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص بمركز السنطة.تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين أصحاب تلك المصانع، وإخطار النيابة المختصة لتجري شؤونها.