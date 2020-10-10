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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

108 وفيات بكورونا في أوكرانيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:12 م
فيروس كورونا في
فيروس كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
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سجلت أوكرانيا 108 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وأظهرت بيانات مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، في بيان اليوم السبت، تسجيل 108 حالات وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية، ليرتفع إجمالي الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 4 آلاف و887 حالة، حسب ما نقلته صحيفة "كييف بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.

كما أشارت البيانات إلى تسجيل 5 آلاف و728 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في أوكرانيا حتى اليوم، إلى 256 ألفا و266 إصابة، كما أُدخل ما مجموعه 990 مريضا المستشفيات لتلقي العلاج خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة كييف بواقع 532 إصابة، تليها خاركيف بـ510 إصابات.

وقالت الحكومة الأوكرانية، أمس الجمعة، إنها ستفتح المزيد من المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد وسط الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات.

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