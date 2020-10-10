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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تعرض مصريين للنصب من شركة وهمية زعمت إعادتهم للكويت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:57 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا بالمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، لبحث شكوى مقدمة من مصريين بالخارج، أفادو بأن عددهم يصل إلى ٣٠٠ مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأفادت الشكوى بقيام المدعو "م. ع. م"، صاحب إحدى شركات السياحة، والسيدة "د. ع. م"، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير عروض للراغبين في العودة إلى دولة الكويت، عن طريق قضاء فترة ١٤ يوما حجرًا صحيًا بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمان بالادعاء بأنهما مسئولان عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة "د. ع"، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي أو عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعها مثبت بإشعارات رسمية، حسب الشكاوى الواردة.

وجاء في الشكوى أيضا أن الشركة المذكورة قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات، وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

ثم تواصل المواطنون مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة، وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٠، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.

وبعد ذلك تبين أن الشركة أغلقت مقرها، وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة بأنه غير مسئول، و"كل شخص يتحمل مسئولية نفسه".

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

وفي هذا السياق، حرصت السفيرة نبيلة مكرم، على التواصل مع السيد النائب العام، وقنصلياتنا بالإمارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوي وزارة الهجرة بأوراق رسمية، حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية.

واختتمت الوزيرة، البيان بالتأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة، وكذلك الفندق.

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