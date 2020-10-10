محافظ البحيرة يشهد اصطفاف معدات إدارة الأزمات

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، اصطفاف المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وبشركة مياه الشرب والحماية المدنية، حيث تم عمل اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات كل وحدة محلية خاصة بالمنظومة، تشمل البدالات ومواتير الشفط ووحدات الكسح.وتابع محافظ البحيرة تجربة عملية لكل وحدة من تلك المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وتدريب الأطقم العاملة عليها والتدخل السريع للتعامل المباشر مع موسم الأمطار.وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم دعم المنظومة خلال الأعوام السابقة والعام الحالي بالعديد من المعدات، حيث تملك المحافظة 800 معدة قادرة على التعامل الفوري مع موسم الشتاء والأمطار الغزيرة، مثلما حدث العام السابق، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت كميات هائلة من الأمطار خلال العام الماضي استطاعت التعامل معها، حيث قامت كل وحدة بالتعامل المباشر في أسرع وقت مع تلك الأمطار مما أدى إلى الحد من تلك الموجة.ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.هذا وقد التقى اللواء المحافظ بالأطقم العاملة بالمنظومة، وأشاد بجهودهم، مؤكدا أنهم رجال أشداء ظهر معدنهم عند الأزمات، وكانوا وسيظلون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية، حيث تعاملوا باحترافية مع الأزمة خلال الفترة الماضية خاصة خلال إعصار التنين الذي تعرضت لها المحافظة على مدار 6 أيام ووجه بتقسيمهم إلى مجموعات عمل مع تفعيل وتسهيل التواصل والتنسيق بين تلك المجموعات.وعقب متابعة اصطفاف المنظومة عقد محافظ البحيرة اجتماعا بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمشرف على القطاع الجنوبى خلال أزمات الأمطار، وم حازم الأشموني السكرتير العام والمشرف على قطاع الوسط، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والمشرف على القطاع الشمالى ورؤساء الوحدات المحلية ورئيس شركة المياه ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومديري الأزمات وأعضاء غرفة العمليات المركزية وإدارة البيئة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.وشدد اللواء هشام آمنة على قيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية باستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة.كما شدد محافظ البحيرة على مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية واستنفار وجاهزية جميع المعدات والأطقم العاملة عليها، مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية، وتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، مع تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية واتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة والطرق والمدارس في حالة الأمطار الغزيرة مع تخفيف ضغوط المياه للمساهمة مع الأطقم في تصريف مياه الأمطار.