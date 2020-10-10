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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تؤيد الهدنة في «كاراباخ» بعد تهميش دورها في المفاوضات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:05 م
جاويش أوغلو
جاويش أوغلو
مروة عنبر
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، عن دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، الذي جرى توقيعه أمس الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

يأتي الدعم التركي، عقب تهميش دور أنقرة فى الاتفاق الأخير، على الرغم من إصرارها على إطالة أمد الحرب في إقليم كاراباخ، ورفضها دعوات المجتمع الدولي لتهدئة الصراع والعودة للمفاوضات.

وذكر موقع «سون خبر»، أن جاويش أوغلو، أكد على دعم تركيا الكامل لوقف إطلاق النار من أجل إحلال السلام في إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأذري.

وسلط الموقع الضوء على تعمد الإدارة الروسية تهميش دور تركيا في أزمة كاراباخ، إذ أصدرت خارجية موسكو بيانا رسميا يفيد بالاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم السبت، على أن يتم تبادل أسرى الحرب من أجل حل سلمي بين الأطراف المتنازعة، على ألا يتدخل أي بلد دون دول مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما يعني تهميش دور تركيا في الصراع الأذري الأرميني، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

يذكر أن الرئيس الأذري، إلهام علييف، قد صرح بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، أمس الجمعة، بأن بلاده ليست مستعدة لتقديم تنازلات لأرمينيا على طاولة المفاوضات، وقال إن أي دولة أخرى لن تتمكن من التأثير على موقف باكو من الصراع.

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