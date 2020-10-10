أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك

- وانت ايه اللي جابك هنا؟

- عضو سابق في مجلس الشعب السويدي

سؤال بسمعه كبير من ي حد بسمعه اني كنت عايش بره ورجعت. عاده بيكون السؤال مصحوب بتغييرات وش تنم عن أن صاحب السؤال تقريبا عارف الإجابة وهي النبي مجنون أو مختل عقليا وأن أحبائي مجرد تحصيل حاصل جربت كل الإجابات المنطقه اني اخذت القرار بعد دراسة وان فضلت في الاخر اني اعيش في مجتمع الناس كلها شبهي وان الغربه فعلا مش سهله وانت الغريب فعلا فيفضل غريب.وعادة مابعرفش أكمل لان اللي بيسأل يسيبني ويمشي أو يغير الموضوع وبحس أن اجابتي كانت يتأكد موقفه المسبق من اللي تقوله واني فعلا مجنون أو محلول أو كلاهما.مفيش شك أن طبيعي أن أحلام الناس في حياة أفضل هو حق مشروع.. بلاد بره! هي ديه الحل. هوا نضيف، فلوس كتير، شغل مش محتاج مجهودالمصري أذكي من الناس العاديه اللي هي أهل البلد، بالنسبه للشعب المصري سيناريو الحياة على البر التاني أو الشمال مرتبط تماما بملحمة الراحل العبقري أحمد زكي في فيلم النمر الأسود، معادله بسيطه جدا واحد عادي مش مهم متعلم بس مصري وشاطر بقية عناصر المعادلة هي أقرب إلى الفانتازيا منها إلى الواقع، فتاه أموره وشقرا وكمان بتعرف تتكلم عربي وطبعا بتحبه من اول نظره مش كده وبس لا لازم ابوها يكون عنده مصنع وأن مالهاش اخوات عشان موهامد يورث المصنع ويبقي رجل اعمال وغني. كماله الفانتازيا أن موهامد يلاقي كوستا اللي هو يوناني بس طبعا بيتكلم عربي عشان موهامد ما يتعبش نفسه ويتعلم لغة في أول حياته، كوستا يطلب منه أن ينزل في الوزن شويه عشان الوزن القليل "ناقص عنده شويه"، طبعا موهامد بيكسل كل البطولات وما ننساش في الخلفية زميل موهامد ف الشغل الألماني العنصري الي محمد بيمسح بيه بلاط المصنع بالمره في خناقة بينهم.اعتقد أنه السيناريو ده أو أجزاء كبيرة منه موجود في مخيلة ناس كتير، الراجل المصري في دماغه فكرة ان الستات اللى بره بيحلموا بيه وأن ترجمة هذه القناعة ترجمت الى الفرحه العلامة التي ابدتها الأجنبية في مسرحية للفنان محمد صبحي بعبارة إيچيبشان هيبوسني!.اعرف ان فيلم الاسود هو قصة لشخصية حقيقية وأن نجاحات المصريين في الخارج لا حصر لها، لكن يجب النظر إلى هذه الظاهرة هي سلسلة من " النجاحات الفردية" مش كل المصريين موهامد والظروف المحيطة بيه، من حق كل المصريين أو المصريات أنهم يحلموا بتحقيق ما حققه موهامد لكن لابد أن يكون هناك وعي أن مش كل المصريين حياتهم في الخارج لتنتهي هذه النهايات الرائعه، لا يوجد دعاية لمصر كبلد أو المصريين كشعب افضل من النماذج العديدة الناجحة في الخارج.مو صلاح خلي الإنجليز يغنوا للفراعنه وكان افضل آلاف المرات من أي هيئات تنشيط السياحة في مصر لعقود.السير مجدي يعقوب ولقب لا يضعه معظم الإنجليز على قائمة أحلامهم، أحمد زويل وإضافه نوبل في الفيزياء لخزانة أمريكا، فيه امثله واسماء كتير يحفظها المصريين عن غيب، المشكله لما معظم لعيبه كره القدم في مصر يقتنع انه هو مو صلاح بس ناقصه أنه "يطلع بره".أعتقد أن بلاد كتيرة في نفس الظروف عندها نفس النجاحات الفردية لكني أعتقد أن استيعاب هذه النماذج الفردية في مجتمعنا في أغلب الأحيان يكون مرتبط اكتر بفكرة أن الإرث والثقافة الفردية عندنا. في المجتمع الفردي الواحد يتربى على أنه يبقى الاول.والمجتمع كله بيتكلم بصيغه "الأفعال" الاعظم، الاطول، الاذكى وهكذا كلنا هذه الأفعال لكننا ننتظر بس الظروف اللي هيا بره وهناك الناحيه التانيه. هذا الحلم بالناحية التانية بيخلي ناس كتير قاعدين مستنيين الفرصه ليرة لغاية في أحيان كتيره بتخلينا مش بنواجه الواقع هنا لأننا هنبقي احسن بس بره. كأننا قاعدين ف صاله ترانزيت في مطار جينا في سياره غصب عننا ومستنيين طياره مش عارفين هتاخدنا لفين المهم تبقى بره، ويمر الوقت ولا يتحول لاعبي الكرة في مصر الي مو صلاح العكس ندخل كأس العالم مرتين في تاريخ حياتي ونحصل على اتنين نوبل لـ اتنين عاشوا وماتوا في مصر.