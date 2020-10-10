ضبط 420 كيلو سمك مجمد فاسد في إبشواي

قامت حملة تموينية، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية.وتمكنت الحملة برئاسة المهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية على الأسعار، والمهندس محمد إمبابي رئيس الرقابة على المخابز، والمفتشين، من ضبط عدد 420 كيلو سمك مجمد غير صالح فى إحدى الثلاجات بشكشوك بإبشواي.وتحرر محضر ضد صاحب الثلاجة برقم 12387 جنح إبشواي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.