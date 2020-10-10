تحرير 221 محضرًا تموينيًا فى يومين بالمنوفية (صور)

أوضح المحاسب عاطف حسن الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير (221) محضرًا تموينيًا خلال يومين متتاليين تنوع ما بين (111) محضرا لمخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(110) محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وأضاف "الجمال" بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي بناحية أشمون لتجميعة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة ومحظور تداولها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط عدد 2 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، وتحرير محضر آخر بناحية أشمون ضد صاحب محل أعلاف لحيازته على عدد 3 أطنان نخالة مجهولة المصدر وعرضها للبيع.واستكمل أنه تم تحرير محضرين جنح بركة السبع ضد أصحاب محل بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وتحرير محضر آخر ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية بركة السبع وضبط 13 كجم لحوم منتهية الصلاحية.وتابع أنه تم تحرير ثلاثة محاضر جنح تلا ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.