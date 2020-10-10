منى زكى تنتهى من «تقاطع طرق» خلال أسبوعين

أوشكت الفنانة منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد «تقاطع طرق»، بعد تأجيله من رمضان الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.ويواصل صناعه التصوير في أحد اللوكيشنات الخارجية بشوارع القاهرة تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج ليلحق برمضان المقبل.وعلم «الدستور» من مصدر داخل العمل، أن منى زكي تصور لعدد ساعات طويلة وبشكل يومي، حيث من المنتظر أن تنتهي من تصوير المسلسل خلال أسبوعين والذي صورت مشاهده الأيام الماضية بمحافظة الفيوم وعدد من الشوارع بالطريق الصحراوي.وتجسد منى زكي دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث."تقاطع طرق"، بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجى، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.