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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: إعفاء 2.1 مليون طالب من المصاريف دليل اهتمام الرئيس بالبسطاء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:56 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعفاء الحكومة 2 مليون و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة من البسطاء والفقراء.

وأعلن عامر، في بيان اليوم، عن تأييده التام لقرار الدولة باستثناء عدد من الفئات من المصروفات الدراسية وعددهم 2 مليون و100 ألف طالب، بإجمالي 2 مليار و200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الدولة أحسنت صنعا بالفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية، وفي مقدمتهم أبناء شهداء 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب حلايب وشلاتين وأبورماد وطلاب شمال سيناء وأبناء مصابي الثورة ومدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع من ينتمون لهذه الفئات يستحقون هذا التكريم من الدولة المصرية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن هذا القرار لقى ارتياحا كبيرا من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، خاصة أن هذا القرار أكد الاهتمام الرئاسي الكبير بتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئات التي تستحق كل الدعم والمساندة، موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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