«سينرجي» لأمير كرارة في عيد ميلاده: كل سنة وإنت طيب يا باشا مصر

هنأت الحسابات الرسمية لشركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان أمير كرارة، في عيد ميلاده الثالث والأربعين بعد النجاحات المشتركة التي قدمها أمير، مع الشركة مؤخرا، وكان آخرها مسلسل "الاختيار".وكتبت الحسابات الخاصة بالشركة: "في عيد ميلاد باشا مصر اللي أبدع في (الاختيار) ودور البطل منسي اللي ميتنسيش النجم الساطع (أمير كرارة) كل سنة وإنت طيب، ودايما متألق في سماء الفن، يا ترى إيه أكتر جملة فاكرهاله وكانت في مسلسل إيه؟".وكان عدد كبير من النجوم شاركوا الفنان أمير كرارة، التهنئة بعيد ميلاده خلال الساعات الماضية، وعلى رأسهم محمد دياب وأحمد كرارة وبيتر ميمي.