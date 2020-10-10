رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين الطبى غدا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:54 م
الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين
أسامة الشندويلي
طباعة
ينظم الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، غدا الأحد 11 أكتوبر، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بعنوان «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة، وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل- مصر نموذجًا».  

يشارك في الملتقى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى ممثلي كبرى شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الرعاية الصحية، وخبراء التأمين والاقتصاد، الذين يبحثون على مدار يومين ٦ قضايا مهمة بين مواجهة الأوبئة وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية، خاصة أن فرع التأمين الطبي حظي خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في الأسواق المصرية العربية، وأصبح من القضايا الحيوية التي تتصدر اهتماماتنا، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التي تُعد الركيزة الأساسية لبناء رأسمال بشرى قوى قادر على الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين في توفير منتجات التأمين الصحي التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة حوارية بناءة بين الخبراء المتخصصين وممثلي كبرى شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الرعاية الصحية، حول العديد من القضايا الحيوية ومنها: كيفية الاستفادة من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها فرصة لشركات التأمين والرعاية الصحية من خلال السعي الجاد لتعزيز آليات التعاون المشترك وتجاوز أي تحديات، وزيادة التدفقات المالية الموجهة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مع التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى إطلاق استراتيجية جديدة للشمول التأميني تُسهم في توفير الحماية التأمينية للمتضررين من الأوبئة بحيث يكون هناك تأمين طبي ضد الأوبئة المستجدة خاصة بعد أزمة فيروس «كورونا»، على النحو الذي يُساعد في تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

«آخر النهار» يخترق معسكر الإخوان ويفضح «سبوبة» الإقامات في تركيا

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

الصور

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

لماذا تاريخ 10-10-2020 مميزا؟

‏خبراء يكشفون عن الوقت الذي يعيشه كورونا على جلد الإنسان

علماء يحذرون: بركان خطير على وشك الانفجار

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

الأوبرا.. تحفة معمارية عمرها 32 عامًا من الإبداع

«شارع الكورونا» ببيت المعمار المصري

تأجيل حفل توقيع «نوار وإرادة وطن»

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59