انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين الطبى غدا

ينظم الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، غدا الأحد 11 أكتوبر، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بعنوان «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة، وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل- مصر نموذجًا».يشارك في الملتقى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى ممثلي كبرى شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الرعاية الصحية، وخبراء التأمين والاقتصاد، الذين يبحثون على مدار يومين ٦ قضايا مهمة بين مواجهة الأوبئة وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية، خاصة أن فرع التأمين الطبي حظي خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في الأسواق المصرية العربية، وأصبح من القضايا الحيوية التي تتصدر اهتماماتنا، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التي تُعد الركيزة الأساسية لبناء رأسمال بشرى قوى قادر على الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين في توفير منتجات التأمين الصحي التي تناسب جميع شرائح المجتمع.وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة حوارية بناءة بين الخبراء المتخصصين وممثلي كبرى شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الرعاية الصحية، حول العديد من القضايا الحيوية ومنها: كيفية الاستفادة من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها فرصة لشركات التأمين والرعاية الصحية من خلال السعي الجاد لتعزيز آليات التعاون المشترك وتجاوز أي تحديات، وزيادة التدفقات المالية الموجهة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مع التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى إطلاق استراتيجية جديدة للشمول التأميني تُسهم في توفير الحماية التأمينية للمتضررين من الأوبئة بحيث يكون هناك تأمين طبي ضد الأوبئة المستجدة خاصة بعد أزمة فيروس «كورونا»، على النحو الذي يُساعد في تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.