«كل سنة وانت طيب يا ملك».. هاشتاج يتصدر تريند «تويتر»

يحتفل الكينج محمد منير بعيد ميلاده، اليوم، فالمطرب الكبير اشتهر طوال رحلته الطويلة بأداء متفرد وفى الغناء، فضلا عن قدرته الفائقة على خلط الجاز بالسلم الخماسي النوبي، لذا تصدر هاشتاج "كل سنة وانت طيب يا ملك" تريند تويتر.وغرّد عمر المليجي: "‏النهارده عيد ميلاد الشخص صاحب ذكريات طفولتي وذكرياتي الحلوه مع والدي، واللي بيقدر يشيلني من أي حزن ويأس بأغانيه وأكتر شخص يحببك في الحياة واللي مفيش حاجة كونت شخصيتنا قد كلامه وأغانيه وحبه للحياة، ربنا يديك الصحة يا كينج وتفضل راسم البهجة على الناس".‏‎وقال حساب آخر على تويتر: "من صغرو وصغر سنو عارف معنى إنو من قلبو وروحو مصري.. والنيل جواه بيسري، كل سنة وابن المنحنى الجنوبي بخير وسلامة وعقبال المية".وعلقت داليا عمر: "أهم أمنياتي إني أحضر حفلة وأعلى صوتي بالغنا معاه، مهما نلف ونسمع ونتغرب مفيش غير الملك اللي بيقدر يوصفنا ويحببنا ف أغانيه، باختصار أنا بحبك وأتمنى أشوفك ف يوم م الأيام".وكتب أحمد جبر‏: "أنا بحب منير لدرجة صعب تتوصف، أغانيه شكلت جزء كبير من تفكيري وشخصيتي.. منير صوت بيهمس في ودنك خليك صادق ومؤمن بنفسك وأفكارك وهتوصل للي بتتمناه.. الراجل ده تاريخ عايش وسطنا، حدوتة مصرية بجد، والكلام ميوفيهوش حقه، كل سنة وانت طيب يا صحبتي وقمري".بينما عبّر عبده ‏عن سعادته بعيد ميلاد الكينج قائلا: "وإياك تكون زيهم وتروح وتجرحنا.. دا انت الوحيد منهم.. تقدر تريّحنا، كل سنة وانت طيب يا كينج، كل سنة وانت الحاجة الوحيدة اللي لقيت نفسي بحبها صح".