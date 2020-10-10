34 ألف جنيه إعانات لـ14 عاملا غير منتظم في الوادي الجديد

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، في ببان لها اليوم السبت، عن صرف إعانات مالية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر الماضي.وأكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، صرف 34 ألف جنيه لـ14 عاملًا، كإعانات اجتماعية وصحية، تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة لدعم العمالة غير المنتظمة.وأضاف طليب، أن المديرية فحصت 6 شكاوى مقدمة من العمال في مجال القطاع الخاص، ونجحت المديرية في حل 4 منها، وإحالة مشكلتين خاصتين بفصل العامل للمحكمة العمالية للبت فيهما.وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، أنهت تسجيل 3043 شخصا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، ضمن العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تم توفير مبلغ 1521200 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل ضمن العمالة غير المنتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن، على أن يبدأ موعد الصرف لهم بدأ منذ الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم 24 أبريل المقبل، كما أنه جار تسجيل باقي أسماء العمالة غير المنتظمة.