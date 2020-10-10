ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية وذخائر فى أسوان

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص يديرون ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من مسكن أحدهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وضُبط بحوزت المتهمين «12 طبنجة، 20 طلقة نارية مصنعة، كمية من مخدر الحشيش، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، سيارة».بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهواتف لسهولة الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل عملية التنقل.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.