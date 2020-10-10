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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

88 وفاة و4 ألاف إصابة بكورونا فى إندونيسيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
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سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 4 آلاف و294 إصابة و88 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة، وفقًا لصحيفة (ذا جاكرتا بوست) المحلية في نسختها الإلكترونية، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد ارتفع إلى 328 ألفا و952 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 11 ألفًا و765 حالة وفاة.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من المرض ارتفع أيضا ليصل إلى 251 ألفا و481 شخصا، لافتًا إلى أن الوباء وصل إلى جميع مقاطعات البلاد الـ34، ولكن لا تزال العاصمة (جاكرتا) هي المقاطعة الأكثر تضررًا بكوفيد-19، حيث سجلت حتى اليوم 85 ألفا و574 إصابة، بزيادة قدرها 1259 إصابة عن اليوم السابق.

يذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أكبر حصيلة وفيات بكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، كما أنها صاحبة ثاني أكبر حصيلة إصابات مؤكدة في المنطقة بعد الفلبين.

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