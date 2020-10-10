ضبط 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وخارجية في مطبعة بالمرج

تمكنت مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة، ينسخ ويتداول الكتب التعليمية في منطقة المرج.وتبين أن الكتب محظور تداولها بالأسواق، وبيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية دون تصريح من الجهات المعنية.وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على «11000، إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمى محظور تداولها بالأسواق، جميعها مقلدة، 20100 نسخة كتاب خارجى دون تصريح من الجهات المعنية».تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.