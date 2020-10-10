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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

توزيع المستلزمات المدرسية على الأسر المحتاجة ضمن مبادرة «كلنا واحد»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
المستلزمات المدرسية
المستلزمات المدرسية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، توفير المستلزمات المدرسية بمنافذ «كلنا واحد»، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأسعار مخفضة.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من من 17 سبتمبر الماضى ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وجرى عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زى مدرسى، أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%.

ولقيت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

كما وزعت الداخلية مستلزمات مدارس على الطلاب بالأسر الأكثر احتياجا مجانًا، مما ساهم في رسم البسمة على الوجوه.

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