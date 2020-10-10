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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1299 قضية تموينية خلال 24 ساعة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:49 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1299 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (4٫80 طن مفروم لحوم- دهون ضأن- أوراك دواجن- هياكل دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص- كائن بأوسيم بالجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط 50 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة سلع غذائية بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية- كائن ببلبيس بالشرقية)، وضبط 9600 قطعة حلوى جافة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص- كائن بالسنطة بالغربية).

وتمكنت الجهود من ضبط 6٫480 عبوة مقرمشات "سناكس" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بالكوثر بسوهاج، وضبط 6٫893 عبوة أدوية "خاصة بعلاج الجهاز العصبى- مضادات حيوية- مكملات غذائية- فيتامينات- منشطات" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ومنتهية الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 390 قرص أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور تداولها خارج المستشفيات طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية- كائنة بالرمل بالإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (146 طن أعلاف حيوانية- ملح طعام) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص- كائن بوادى النطرون بالبحيرة، وضبط (30 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية- كائن بأبوحماد بالشرقية.

وتم تنفيذ حملة نوعية على مصانع إنتاج وتعبئة ملح الطعام غير المرخصة بمحافظة الغربية أسفرت عن ضبط 4 قضايا بإجمالي مضبوطات 43 طن ملح معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية- 11 طن ملح سياحات والمخصص للأغراض الصناعية.

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