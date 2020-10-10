ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية بـ700 ألف جنيه

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها «بضائع أجنبية الصنع، عقاقير طبية، مستحضرات تجميل متنوعة» بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 700 ألف جنيه.وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضيتين، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتحال صفة».تحرير 1183 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 196 حكما قضائيا متنوعا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.