«لقينا فلوس».. «بصيرة» تقع ضحية في خدعة نصب وتخسر ذهبها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، جهودها لضبط سيدة خدعت ربة منزل واستولت على مشغولاتها الذهبية بالنصب في الطالبية.تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من بصيرة عزت، ربة منزل، اتهمت فيه سيدة تقود سيارة «ملاكي»، وشخص آخر بالنصب عليها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالى.وذكرت أنها أثناء سيرها بالشارع فوجئت بسيدة تقود سيارة ملاكى تستوقفها، وتخبرها أنها عثرت على مبلغ مالى ملقى على الأرض، وطلبت منها مساعدتها فى إيداع النقود بأحد الصناديق الخاصة بالمساجد، واستقلال السيارة بصحبتها لمساعدتها فى الوصول لأقرب مسجد.وأضافت مقدمة البلاغ أنها فوجئت بشخص مجهول يستوقف السيارة ويدعى أن المبلغ المالى المعثور عليه، مفقود منه، فأخبرتها المتهمة أن هذا الشخص من متعاطى المواد المخدرة، ويحاول إثارة مشادة كلامية معهما لسرقتهما.وطلبت المتهمة من المجنى عليها خلع مشغولاتها الذهبية، ووضعها داخل حقيبة حتى لا يستولى عليها المتهم، بالإضافة إلى النقود التي بحوزتها، واحتفظت المتهمة بالحقيبة، وعندما انصرف المتهم طلبت المجنى عليها متعلقاتها، فسلمتها المتهمة الحقيبة، وفور نزولها من السيارة، ومغادرة المتهمة المكان، فتحت الضحية الحقيبة لتعثر على مشغولات ذهبية مقلدة، واكتشفت تعرضها للنصب والسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتكثف التحريات لكشف هوية المتهمين.