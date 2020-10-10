فحص 610 مواطنين بالقافلة الطبية الثالثة احتفالا بالعيد القومي للغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن انطلاق فعاليات القافلة الطبية الثالثة المنفذة بقرية شبراقاص بمركز السنطة، ضمن 40 قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر، وتضم تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والجلدية والمخ والأعصاب والعظام والأسنان، كما تم صرف علاج مجاني لجميع المترددين.وصرح المحافظ، أن تلك القوافل تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر، يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار "صنع بأيدينا"، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر، وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر، وماراثون رياضي في الثامن من أكتوبر، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.